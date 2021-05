Homeoffice, mehr Zeit für den Garten und der eigene Pool hinter dem Haus: Die Corona-Krise hat viele Auswirkungen. Dass deswegen in den vergangenen Monaten auch mehr Wasser in Privathaushalten verbraucht worden ist, vermutet der Wasserzweckverband Weihergruppe und ruft dazu auf, Wasser zu sparen.

„Anfang Juli hat die Anlage eine Warnung geschickt, dass einige unserer Hochbehälter plötzlich so gut wie leer sind“, schildert Marko Dittrich, Leiter des Wasserwerks der Verbandsgemeinde Weilerbach, wie der Mangel aufgefallen ist. Der Wasserzweckverband Weihergruppe versorgt die Menschen in der Verbandsgemeinde Weilerbach und im Kaiserslauterer Ortsteil Siegelbach mit Wasser. „Das hat uns überrascht und wir sind erst einmal von einem Wasserrohrbruch oder Defekt an einer der Pumpen ausgegangen“, so Dittrich.

Da die Technik aber einwandfrei funktioniere und keine anderen Ursachen gefunden wurden, gehe man davon aus, dass der gestiegene Verbrauch an Trinkwasser von einem geänderten Nutzungsverhalten durch die Corona-Pandemie herrühre. Wesentlich mehr Bürger verbrächten ihre Zeit in den eigenen Wohnungen und verbrauchten dort auch mehr Wasser. Dittrich: „Viele sind im Home-Office und wegen der Reisebeschränkungen sind Urlaube abgesagt worden, was offensichtlich dazu führt, dass der eigene Garten mehr genutzt und dort auch mehr gewässert wird“, so der Leiter des Wasserwerks.

Sommer 2020 nicht so heiß, aber trocken

Auch die Tatsache, dass sich viele Bürger aufblasbare Pools angeschafft haben, die regelmäßig befüllt werden, hat laut Dittrich Anteil daran, dass sich die Wasserspeicher des Wasserzweckverbandes derzeit ungewöhnlich schnell leeren. Engpässe seien deswegen nicht auszuschließen: „Die Versorgungseinrichtungen des Wasserzweckverbandes stoßen zum Teil technisch an ihre Grenzen“, macht der Leiter des Wasserwerks deutlich. Weil auch die Regenfälle immer öfter ausbleiben und sich deswegen kein Grundwasser anreichern kann, bittet das Wasserwerk die Bevölkerung, den Wasserverbrauch so gering wie möglich zu halten. „Dieses Jahr war es im Vergleich zum Vorjahr nicht so heiß, trotzdem ist mehr Wasser verbraucht worden“, sagt Dittrich und appelliert an die Bürger, sich bewusst zu machen, dass Trinkwasser das „wichtigste Lebensmittel“ sei.

Industriebetriebe haben weniger Wasser verbraucht

Dass in diesem Jahr im Vergleich zu 2019 mehr Wasser in Privathaushalten verbraucht wird, kann Reinhard Schneider, Geschäftsführer der Stadtwerke Ramstein-Miesenbach, die auch die Gemeindewerke Hütschenhausen betreiben, nicht bestätigen. Aufgefallen ist ihm aber, dass von den Industriebetrieben im Versorgungsgebiet, das die Stadt Ramstein-Miesenbach sowie die Gemeinden Steinwenden, Niedermohr, Kottweiler-Schwanden und Hütschenhausen umfasst, deutlich weniger Wasser verbraucht worden sei. „Während des Lockdowns hat mancherorts die Produktion komplett stillgestanden, das macht sich bemerkbar“, so Schneider. Weniger die Corona-Pandemie, eher die Hitze und Trockenheit der vergangenen Wochen wirkten sich auf die Wasserversorgung aus. „Bei den Brunnen im Bereich der Westpfälzer Moorniederung ist alles unkritisch. Anders sieht es aber in Steinwenden oder Kottweiler-Schwanden, die am Rand des Buntsandsteingebietes liegen, aus“, verdeutlicht Schneider. Dort könne es zu Engpässen kommen. Ohne das kostbare Nass müssen die Bürger aber auch dort nicht sein. „Dann wird Trinkwasser aus dem Versorgungsgebiet Ramstein-Miesenbach zugeleitet“, sagt Schneider.

Zur Sache: