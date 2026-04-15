Früher als geplant enden die Arbeiten am Kreisverkehr am Ortseingang von Weilerbach. Am Donnerstag, 16. April, soll die Vollsperrung aufgehoben werden, so die Kreisverwaltung.

Seit 4. März wurde die Fahrbahn des Kreisels erneuert. Eine Umleitung führte aus Weilerbach über die Hauptstraße und die Mackenbacher Straße zur L356 beim Gewerbegebiet „Auf dem Immel“ und von dort zur Umgehungsstraße, der L367. Außerdem wurde für Fahrer aus Richtung Rodenbach eine Behelfszufahrt hinter dem Edeka in Weilerbach eingerichtet. Die Geschäfte im Ort, insbesondere die rund um den Kreisel, spürten die Auswirkungen der Bauarbeiten – sprich: einen Rückgang der Kundschaft – teils deutlich. Ursprünglich sollte die Vollsperrung bis 21. April andauern, nun enden die Verkehrseinschränkungen bereits etwas früher. Laut Kreisverwaltung verkehren auch die Busse der Regionalbus Westpfalz GmbH und der DB Regio Bus Mitte GmbH (Buslinien 136, 138, 139, 140, 141, 145 und 150) ab Freitag, 17. April, wieder mit dem regulären Fahrplan.