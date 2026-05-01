Am Stellwerk und am Alten Dorfplatz in der Gemeinde Weilerbach ist die Parkplatzsituation problematisch. Der Gemeinderat hat eine Lösung erarbeitet.

An beiden Standorten sollen künftig mehrere Parkplätze mit zeitlich begrenzter Parkzeit ausgewiesen werden. Bisher hätten Dauerparker die Flächen häufig blockiert und damit Besuchern des Bistros Stellwerk sowie Kunden in der Dorfmitte die Suche nach einem Parkplatz erschwert. Ortsbürgermeister Jochen Kassel (CDU) schlug in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates vor, an beiden Stellen die Parkdauer zu begrenzen.

Ein weiterer Grund für die zeitliche Begrenzung sei, älteren Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität das Parken in unmittelbarer Nähe zum Stellwerk oder zur Schlemmerscheune zu ermöglichen, ergänzte Kassel. Zudem stünden Fahrzeuge teils mehrere Tage oder sogar Wochen unbewegt auf den Plätzen, was bei anstehenden Festen zu Problemen führe.

Parkzeiten sollen kontrolliert werden

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, am Stellwerk und am Alten Dorfplatz jeweils Parkflächen mit einer maximalen Parkdauer von zwei Stunden auszuweisen. Diese Regelung gilt an allen Wochentagen jeweils von 8 bis 20 Uhr. Am Dorfplatz soll zusätzlich darauf hingewiesen werden, dass Dauerparken nur für drei Tage zulässig ist.

Auf eine Anfrage der Freien Wählergruppe (FWG) teilte Kassel mit, der Taxistandplatz müsse wegen einer bestehenden Konzession erhalten bleiben. Es solle jedoch geprüft werden, ob eine Verlegung möglich ist. Die CDU-Fraktion forderte das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde auf, die Parkzeiten zu kontrollieren: „Schilder alleine nützen nichts.“ Der Rat unterstützte die Forderung einstimmig; die Ordnungsbehörde soll regelmäßige Kontrollen durchführen.