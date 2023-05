Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Als Schulträger bin ich nicht dafür da, Lehrer zu ersetzen“, sagt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, Peter Degenhardt (CDU). Dennoch sei gerade das aktuell notwendig. Denn so manche Lehrkraft bleibe wegen Corona zuhause. Daher stelle die VG Personal für die Betreuung zur Verfügung.

An einigen Schulen in der VG Landstuhl mussten in den vergangenen Wochen Betreuungskräfte für Lehrer einspringen. Derzeit gebe es noch von zwei Grundschulen Anfragen nach Unterstützung