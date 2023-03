Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Sommer, ja bis in den Herbst hinein hat es ja noch ganz gut ausgesehen mit den Corona-Zahlen. Dass in diesem Advent wieder Weihnachtsmärkte stattfinden können, schien so gut wie sicher. Noch vor