Besinnliche Harfenklänge, weihnachtlicher Chorgesang und feierliche Orgelmusik erklangen beim traditionellen Weihnachtskonzert des Sickingen-Gymnasiums in der Heilig-Geist-Kirche in Landstuhl.

Die feierlich erleuchtete Kirche mit Weihnachtskrippe und mit funkelndem Christbaum gab dem Musikabend einen besonders festlichen Rahmen, teilt die Schule mit. Das Schulorchester, dirigiert von Christoph Schuster, und der Projektchor unter der Leitung von Brigitte Rausch ließen bekannte Weihnachtsmelodien und Weihnachtsmusik aus aller Welt erklingen.

Ein Höhepunkt des Abends war das bezaubernde Harfenspiel von Emilia Walher aus der achten Klasse. Neuntklässlerin Marleen Regin spielte die Melodie „Je pense à toi“ auf dem Violoncello und Julian Heinz aus der Klasse 9a ließ das beliebte Weihnachtslied „I wish you a merry Christmas“ am Klavier erklingen. Es gab aber auch Pop-Klänge zu hören. Darin Neumann (13) sang mit beeindruckend souliger Stimme „If I Ain’t got you“ von Alicia Keys. Die Schulband mit den Leadsängerinnen Celine Maue und Mara Berberich (13) begeisterte das Publikum unter anderem mit dem Song „A boulevard of broken dreams“ von Green Day. Der zweite Stellvertretende Schulleiter Thomas Neukirch bedankte sich zum Abschluss des Abends bei den vielen Beteiligten, besonders bei der Technik-AG und bei den zahlreichen musikalischen Talenten unter den Schülerinnen und Schülern, die zum Gelingen des Abends beigetragen hatten. Für alle wird dieser Konzertabend sicher als eine kostbare Weihnachtserinnerung im Gedächtnis bleiben.