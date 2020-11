Die Advents- und Weihnachtsmärkte fehlen zwar allerorten – so auch in Landstuhl. Aber eine stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration muss deswegen nicht fehlen. Auch Landstuhl strahlt pünktlich zum ersten Advent in weihnachtlichem Glanze.

Die Fördergemeinschaft Sickingenstadt und die Stadtgärtnerei haben kräftig dazu beigetragen, dass auch in diesem Jahr die Stadt nicht nur im Zentrum weihnachtliches Flair verbreitet. Weihnachtsbäume und Lichterketten leuchten nicht nur in der Altstadt, sondern die fleißigen Helfer waren auch auf der Atzel und der Melkerei aktiv und haben die beiden Koniferen am Kreuz geschmückt.

Für Stadtgärtnerin Sabine Günther war es sogar ein Jubiläum: Vor 25 Jahren hat sie zum ersten Mal den Weihnachtsbaum vor der Stadthalle dekoriert. Erster Stadtbeigeordneter Sascha Rickart setzte ihm in diesem Jahr den Stern auf.