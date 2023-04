Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Fischbach wird es in diesem Jahr keine Weihnachtsbeleuchtung geben. „Das ist nur ein Baustein von vielen, mit dem wir in der Gemeinde versuchen, Energie zu sparen“, sagte Ortsbürgermeister Sascha Leidner im Nachgang zur Sitzung des Gemeinderats, in der das Gremium eine ganze Liste von Punkten aufstellte, um über Winter den Verbrauch von Strom, Öl und Gas zu minimieren.

Anlass für die Energieeinsparmaßnahmen, zu denen auch der Verzicht auf die vier an verschiedenen Stellen in Fischbach aufgestellten und beleuchteten Christbäumchen zählt,