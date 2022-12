Frisch eingeschlagene Weihnachtsbäume bietet das Forstamt Johanniskreuz am dritten Adventswochenende – 10. und 11. Dezember – an. Verkauft werden sie jeweils von 10 bis 16 Uhr vor dem Haus der Nachhaltigkeit. Zudem ist der Pfälzer Waldladen geöffnet. Neben Wildfleisch gibt es hier auch besondere Geschenkideen.

Während die einen den Baum und den Wildbraten aussuchen, gibt es ein spezielles Angebot für Familien am Samstag, teilt das Haus der Nachhaltigkeit mit. Um 13 Uhr beginnt die Entdeckertour „Oh Tannenbaum“. Es geht in den winterlichen Wald. Nadelbäume im Pfälzerwald und deren Geschichte werden den Teilnehmern näher gebracht – auch im Hinblick auf das nahende Weihnachtsfest. Wie viele verschiedene Arten finden sich in unserem Wald und wie sind sie zu unterscheiden? Können wir auch im Wald der Zukunft unseren Weihnachtsbaum finden? Diese und weitere Fragen werden behandelt.