Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eisig kalt war es am vierten Advent. Doch davon ließen sich die fleißigen Weihnachtsbaum-Jäger am Wochenende nicht abschrecken. Am Holzlagerplatz Breitenwald, unweit der amerikanischen Satellitenanlage, nutzten viele die Gelegenheit, ihren Weihnachtsbaum selbst zu schlagen.

Raureif und Schnee lagen romantisch auf den Bäumen. Im Hintergrund spielten die beiden Trompeter Thorsten Würmel und Bernd-Udo Schneider stimmungsvolle Weihnachtslieder, während die Leute