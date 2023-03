Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trotz Hagel und ungemütlichem Wetter verbreitete Melanie Bischoffs Pferdezentrum an diesem Samstag weihnachtliche Stimmung. Glühwein, heißer Kakao und selbstgemachte Waffeln lockten Eltern, Schüler und Pferdeliebhaber zur Weihnachtsfeier in die Reitschule in Miesau. Neben 60 Pferden ist hier auch ein Ponyclub zuhause, erzählt Bischoff, die mit dem Pferdezentrum ihren eigenen Traum verwirklicht hat.

Der Hof wirkt an diesem Tag wie ein kleiner Weihnachtsmarkt. An den kleinen Ständen, die vor der Reithalle aufgebaut sind, wird neben Weihnachtsdeko und wärmenden Getränken auch