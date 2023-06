Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie sieht es eigentlich mit dem Breitbandausbau in den sogenannten weißen Flecken aus? Also in den Gebieten, in denen es bislang keine gute Internetanbindung gab? Der Bewilligungszeitraum des Weiße-Flecken-Förderprogramms endet in diesem Monat.

In Sachen Weiße-Flecken-Ausbau „liegen wir bei 97 Prozent“, teilt Georg Leydecker, der Geschäftsführer der Stadtwerke Ramstein-Miesenbach, Mitte November mit. Das städtische