Nachdem sich die Sonnenuhr auf dem Reiserberg zu einem touristischen Höhepunkt entwickelt hat, häufen sich auch die damit verbundenen Probleme. Die Ortsgemeinden Niederkirchen, Schallodenbach, Heiligenmoschel und Schneckenhausen müssen vor allem die Parkplatzprobleme rund um das Zifferblatt aus Sandstein-Obelisken lösen. Der Schneckenhausener Rat machte am Dienstagabend seine Hausaufgaben.

„Der Erfolg hat uns eingeholt“, stellte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, Harald Westrich (SPD), im Kreis der Ratsmitglieder fest. Die Landwirte klagten über zugeparkte Flächen und Behinderungen auf den Wirtschaftswegen. Ziel müsse es sein, dass in den vier Ortsgemeinden rund um den Reiserberg ordnungsgemäße Parkplätze ausgewiesen werden und die Besucher auf schönen Wanderwegen zur Sonnenuhr gelangen können. Einzig der Heiligenmoscheler Planetenweg sei hier zu nennen.

In Schneckenhausen gebe es zwar einen großen Parkplatz an der Festhalle, „die Besucher müssen dann aber einen Kilometer weit an der Straße entlang gehen.“ Das sei wohl nicht zumutbar, meinte Westrich. Aus der Sicht der Kreisverwaltung sei dagegen auf dem Grünabfallplatz der Gemeinde an die Ausweisung von Parkplätzen zu denken. Der sei sowieso zu groß und es werde auch viel Abfall von auswärts abgelegt, ergänzte Ortsbürgermeisterin Hanna-Lore Scharding (FWG).

Ausgangspunkt für Rad- und Wandertouren

Aus zwei Teilbereichen bestehe dieser Platz, so Westrich weiter. Das Areal am Steinbruch könne neu angelegt und verschönert werden. Dies sei mit Fördermitteln möglich, „so dass die Ortsgemeinde für den Rückbau dieses Teils des Grünabfallplatzes und der Herrichtung der Anlage keine eigenen Mittel einplanen müsste.“ Ein Wanderparkplatz könne entlang des dort vorbeiführenden Wirtschaftsweges entstehen. Mit Schotterrasen als Untergrund und ausgestattet mit einer Parkbank entstünde auf diese Weise ein Ausgangspunkt für Rad- und Wandertouren. „Der hintere Bereich sollte als natürlicher Lebensraum für Vögel und andere Tiere erhalten bleiben.“

Auf dem schon vorhandenen Wirtschaftsweg könnten die Besucher zur Sonnenuhr auf dem Reiserberg gelangen. „Die Kosten für die Ausschilderung dazu würden von der Verbandsgemeinde übernommen“, sagte Westrich. Um die Ortsgemeinde von den sonstigen Kosten zu entlasten, solle für die Umsetzung des Besucher-Lenkungskonzepts ein Leader-Förderantrag durch die Verbandsgemeinde gestellt werden. Da die siebenjährige Förderperiode ablaufe, sollte bis Mai 2021 ein Antrag erfolgen. „Ob es zu einer tatsächlichen Förderung kommt, kann derzeit noch nicht eingeschätzt werden.“ Mit einer Enthaltung votierten die Ratsmitglieder für dieses Konzept.