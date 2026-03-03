In der Berliner Straße in Landstuhl stehen Bauarbeiten an. Diese haben einer Mitteilung der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft GmbH Auswirkungen auf den Busverkehr der Linie 175. Am Samstag, 7. März, können zwischen 7 und voraussichtlich 18 Uhr die Haltestellen Berliner Straße 33, Danziger Straße, Stettiner Straße, In der Atzel, Hörnchenweg, Kiefernstraße und Mittelbrunner Straße wegen einer Umleitung nicht bedient werden. Fahrgäste sollen der Mitteilung zufolge auf die Haltestellen Beethovenstraße 44 und Landstuhl Zar mit unveränderten Abfahrtszeiten ausweichen.