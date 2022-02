In der Krickenbacher Straße, der Straße „Am Junkerkopf, in der Talstraße und in der Straße „Am Hüttenberg“ in Linden wird am Dienstag und Mittwoch, 8. und 9. Februar, die Stromversorgung unterbrochen, teilen die Pfalzwerke mit. An beiden Tagen werden in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr dringende Erweiterungsarbeiten im Stromversorgungsnetz ausgeführt. Die Stromversorgung selbst wird über einen Ersatzstromaggregaten gewährleistet. Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist während der Durchführung der Erweiterungsarbeiten nicht möglich. Im Kundenservice bei den Pfalzwerken ist unter der Telefon-Nummer 0621/585-2010 eine Hotline eingerichtet.