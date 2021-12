Rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest konnte das Wegekreuz am Worschtzippelweg neben dem Menhir in der Nähe des Bännjer Sportplatzes wieder aufgestellt werden. Der CDU-Ortsverband Bann hatte eine Aktion gestartet, um den barocken Sandsteinsockel, der vor rund 300 Jahren ein Steinkreuz trug und fast in Vergessenheit geraten war, wieder zu reaktivieren.

In mehreren Arbeitseinsätzen wurde der wuchtige Sockel geborgen, gereinigt und auf ein Betonfundament gehoben. Zimmerermeister Karl Jung fertigte ein großes Kreuz aus Douglasienholz, das vom Sägewerk Wilhelm Vatter (Schopp) gestiftet wurde. Eine passende Halterung, die auf den Sockel montiert wurde, um das Kreuz ordentlich befestigen zu können, schmiedete Josef Dietrich aus Stahl. Außerdem wurden die Oberflächen der Kreuzbalken mit Blechen abgedeckt, um sie so vor Witterung zu schützen. Das Wegekreuz soll Anfang des neuen Jahres von Pfarrer Stenz im Rahmen einer kleinen Feierstunde eingeweiht werden.