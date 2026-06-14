Die Beiträge für den Feld- und Waldwegebau steigen in Erzenhausen. Geschuldet ist das einem früheren und einem geplanten Wegeausbau.

Die Gemeinde Erzenhausen erhöht die Beiträge für den Bau und die Unterhaltung der Feld- und Waldwege von 16 Euro pro Hektar auf 20 Euro. Warum dies notwendig ist, begründet die Verwaltung so: „Die festzusetzenden Beiträge für diese Wege haben sich an dem bestehenden Unterhaltungsbedarf zu orientieren“ – und der übersteige die jährlich rund 10.000 Euro, die der Gemeinde beim momentanen Beitragssatz dafür zur Verfügung stehen.

Außerdem mache sich noch immer der Ausbau des Wirtschaftsweges „Im Brühl“ aus dem Jahre 2018 bemerkbar. Ein Sonderposten, gebildet aus früheren Einnahmen, gehe mittlerweile zur Neige. Vielmehr rechnet die Verwaltung mit einem negativen Kontostand von 30.345 Euro. Das Gesetz schreibe jedoch vor, dass Defizite im Bereich der Wirtschaftswege nicht durch allgemeine Haushaltsmittel ausgeglichen werden dürften, sondern durch entsprechende Beitragserhöhung auszugleichen seien.

Hinzu käme, dass die Gemeinde Erzenhausen darüber nachdenke, den Wirtschaftsweg zum Wiesenbergerhof im kommenden Jahr zum Teil auszubauen. Die geplanten Kosten belaufen sich hierfür auf 171.000 Euro. An Zuwendungen erhoffe man sich 103.000 Euro, sodass noch rund 68.000 Euro über die Beiträge für Feld- und Waldwege zu decken seien, teilte ein Mitarbeiter der Verwaltung dem Gemeinderat mit.