Weder CDU noch FWG wollen die Stadthalle als Eigenbetrieb weiterführen. Ein entsprechender Antrag zur Auflösung zum Ende des Jahres ist gestellt. Doch das Ganze soll nicht das Ende des Kulturzentrums werden. Vielmehr ein neuer Anfang. Ein recht konkretes Konzept für diesen haben die Christdemokraten in der Tasche.

Deutlich kostengünstiger und mit einem mindestens genauso guten Programm soll die Stadthalle nach der Auflösung des Eigenbetriebs daher kommen. Wie das funktionieren soll, erläutert CDU-Fraktionsvorsitzender Gerhard Malinowski. Das Konzept der CDU sieht vor, die Stadthalle in den städtischen Haushalt zu überführen – so wie es ja auch mit der Stadtgärtnerei gehandhabt werde. Personal soll dabei nicht entlassen werden, betont Malinowski. Das könne zunächst einfach weiter von der Stadt beschäftigt werden. Die Personalkosten würden dann eben in den städtischen Haushalt eingestellt. Welche Aufgaben die Stadthallen-Mitarbeiter dann genau übernehmen, müsse noch geklärt werden. Langfristig sollen Stellen eingespart werden – beispielsweise bei Eintritt ins Rentenalter, oder wenn Mitarbeiter eine andere Beschäftigung finden.

„Durch die Umwandlung der Betriebsform und den Verzicht auf Eigenveranstaltungen lassen sich umgehend Einsparungen in Höhe von bis zu 121.000 Euro erzielen“, meint Malinowski. So brauche es beispielsweise keinen Wirtschaftsprüfer mehr (Kosten 11.000 Euro), keine Vorverkaufs und Systemgebühren (Kosten 8800 Euro) und keine Werbung und Inserate (Kosten 20.000 Euro), nennt Malinowski Beispiele, was dadurch wegfallen könnte. Der Verzicht auf eingekaufte Veranstaltungen mache sich laut Wirtschaftsplan mit 30.000 Euro bemerkbar.

Fremdveranstaltung mit bekannten Künstlern

Fremdveranstaltungen mit bekannten Künstlern soll es weiterhin geben. Nur eben, dass diese nicht einfach eingekauft werden – also die Künstler eine feste Gage bekommen und der Eigenbetrieb Stadthalle sich um das Drumherum kümmert sowie das finanzielle Risiko trägt. Das sollen zukünftig alles die Veranstalter übernehmen. Sprich: Die Stadthalle wird ihnen zur Verfügung gestellt und sie kümmern sich um alles, was ihre Veranstaltung betrifft – von der Werbung über den Kartenverkauf bis zum Getränkeausschank. Natürlich müssen sie dann auch das finanzielle Risiko selbst tragen. „Ich bin mir sicher, dass wir so vielmehr Veranstaltungen herbekommen“, betont Malinowski, dass ein solches Angebot für Veranstalter/Agenturen lukrativ sei. Die Stadt könne ihnen sogar bis zu 4000 Euro anbieten, damit sie in die Stadthalle kommen, rechnet Malinowski mit Blick auf die erhofften Ersparnisse durch den Wegfall eingekaufter Veranstaltungen vor.

Sollte ein Veranstalter sich um bestimmte Dinge nicht selbst kümmern wollen, müsse ihm das einfach gemacht werden. Als Beispiel nennt Malinowski das Catering. Da müsse die Stadt einen Pool von Caterern aufstellen und so zwischen ansässigen Caterern/Gastronomen und dem jeweiligen Veranstalter den Kontakt herstellen. Ebenso könne in anderen Bereichen vorgegangen werden.

Citymanager als zentraler Baustein

Für private Mieter der Stadthalle, beispielsweise für Hochzeiten, könne ähnlich vorgegangen werden. Nur das die dann eben für die Nutzung zahlen müssten – wie bei der Zehntenscheune auch. Apropos Miete: Das Restaurant neben der Stadthalle könne beispielsweise bei Veranstaltungen vor und in der Stadthalle als Caterer auftreten. Was bei dem hohen Kundenpotenzial sicherlich ein gutes Geschäft für den Restaurant-Betreiber wäre. Da könne möglicherweise in den Mietvertrag eine kleine Beteiligung der Stadt am Gewinn durch solche Veranstaltungen vereinbart werden. Das würde sich dann sowohl für den Restaurantbetreiber als auch für die Stadt finanziell lohnen.

Zentraler Baustein des Ganzen: Ein Citymanager. Dieser könne, genau wie die Stadthallen-Leitung, den Kontakt zu Veranstaltern (Vereine/Agenturen) halten, sich um den Internetauftritt kümmern – kurzum: die Stadthalle und alle anderen Veranstaltungsstätten der Stadt managen. Wobei Malinowski hier nicht unbedingt nur eine Person im Sinn hat, das könnten auch eineinhalb Stellen sein oder so, meint er. Also ein auch für die Stadthalle verantwortliches Citymanagement. Auf lange Sicht könne es auch sinnvoll sein, mit diesen Aufgaben statt des Citymanagements eine Agentur zu beauftragen, meint Malinowski.

Stadt soll Pfälzer Komödie und Kindertheater unterstützen

Die Pfälzer Komödie und das Kindertheater sollen zunächst in gewohnter Weise durch freiwillige Leistungen der Stadt unterstützt und so auf die Beine gestellt werden. Danach sollen diese Veranstaltungen von einem Verein durchgeführt werden. Gerade mit Blick darauf, dass diese ja jetzt schon Gewinne erzielten, werde sich da sicherlich jemand finden. Ob das ein bereits bestehender Verein übernimmt oder ein neuer extra dafür gegründet werden soll, lässt Malinowski offen. Beides wäre denkbar.

Auch bei den Personalkosten soll auf lange Sicht kräftig gespart werden, jedoch ohne Mitarbeiter zu entlassen. Rund 270.000 Euro könnten dadurch zusätzlich eingespart werden, so dass am Ende ein kassenwirksamer Verlust von 200.000 bis 300.000 Euro unterm Strich stünde. „Ich würde gerne ein Gespräch mit allen Fraktionsvorsitzenden und den Mitarbeitern führen“, betont Malinowski, dass er diese gerne mit an Bord holen würde, um ihnen den Plan zu erläutern. Eines sei jedoch sicher: keiner müsse um seinen Arbeitsplatz bangen. Höchstens andere Aufgaben wahrnehmen. Auch wenn auf lange Sicht der Abbau von Stellen vorgesehen sei.

Wie sich die FWG die Zukunft der Stadthalle vorstellt

Weg vom Eigenbetrieb Stadthalle: Diese Idee hatte FWG-Fraktionsvorsitzender Franz Wosnitza als erster eingebracht. Dem von der CDU erarbeiteten Konzept schließt er sich gerne an. Wosnitza erläutert zusätzlich noch einige weitere Vorstellungen, wie es mit der Stadthalle weitergehen soll. Regelmäßige Angebote für Jugendliche und Senioren sowie die Unterbringung der Stadtbücherei spielen dabei eine große Rolle.

„Die Grundidee ist, die Stadtbücherei ins Obergeschoss der Stadthalle zu integrieren“, sagt Wosnitza. Die Räumlichkeiten, in denen die Bücherei derzeit untergebracht ist, würden dann für andere Zwecke frei. Man könne hohe Nebenkosten sparen und vielleicht Mieteinnahmen generieren. Nach dem Umzug könne beispielsweise ein Unternehmen als Mieter gewonnen werden. Der zweite Vorteil sei, dass mit der Bücherei in der Stadthalle auch mehr Publikum zu regelmäßigen Öffnungszeiten hier verkehren würde. Zudem könnten in der Stadthalle, genauer gesagt in der Bücherei, auch Lesungen gehalten, also ein weiteres Angebot in dem Gebäude geschaffen werden.

Seniorenessen im Nebensaal

Im Nebensaal könne jeden Mittag ein Seniorenessen angeboten werden. Dafür seien ohnehin schon 20.000 Euro in den städtischen Haushalt eingestellt. Ebenfalls im Nebensaal könnte ein regelmäßiges Angebot für Jugendliche in Zusammenarbeit mit dem Streetworker ersonnen und auf die Beine gestellt werden. Alles Dinge, die mehr Menschen in die Stadthalle bringen. Passt auch, denn: „Wir wollen die Stadthalle den Bürgern zurückgeben“, betont Wosnitza. „Wir setzen doch keine Leute auf die Straße“, unterstreicht er, dass die FWG keinesfalls Mitarbeiter entlassen möchte. Man könne sich zum Beispiel mit der Verbandsgemeinde abstimmen und schauen, ob da nicht Stellen für aktuell noch bei der Stadthalle beschäftigte Mitarbeiter frei sind – natürlich in Abstimmung mit diesen. Als Citymanager sollte ein Veranstaltungsspezialist eingestellt werden, findet Wosnitza.