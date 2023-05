Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die Mitarbeiter des Wasserwerks in Bruchmühlbach-Miesau war es eine lange Nacht: Nach einem Riss in der Hauptwasserleitung stand die Wasserversorgung in der gesamten 7500-Einwohner-Gemeinde auf der Kippe. Bis zum frühen Mittwochmorgen dauerten die Reparaturarbeiten.

Los geht alles um 19.10 Uhr am Dienstagabend: Die Freiwillige Feuerwehr wird zur „Absicherung einer Gefahrenstelle“ zum Wanderparkplatz in der Nähe des „Bierkellers“ zwischen