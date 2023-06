„Celebramus“ – dieses Wort ist derzeit in der Sickingenstadt allüberall zu hören und zu sehen. Gemeint ist damit das große Festwochenende, das von Freitag, 14. Juli, bis Sonntag, 16. Juli, steigt. Der Vorsitzende der Heimatfreunde, Frank Zimmer, und sein Vereinskollege Thomas Becker sind zum RHEINPFALZ-Stand gekommen, um dafür ordentlich auf den Busch zu klopfen.

Mitgebracht haben sie Fähnchen, Dubbegläser, Flyer und hölzerne Anstecker, auf denen überall das Maskottchen, Ritter Fortissimus, abgebildet ist. Auch hängen schon die Banner über den Straßen. „In drei Wochen geht es los“, blicken Zimmer und Becker voller Vorfreude auf dieses Datum. 20 Vereine beteiligen sich an dem Spektakel und über 40 Nummern werden sonntags beim großen Festumzug dabei sein. Mit dabei sind Kindergärten, Schulen, Oldtimer und natürlich Geißbock Anton, den die Heimatfreunde im vergangenen Jahr in Deidesheim ersteigert hatten.

Viel Vorfreude

Die Stimmung in der Stadt und unter den Akteuren sei sehr gut, berichten die beiden. „Überall wird man darauf angesprochen. Die Leute freuen sich auf dieses Wochenende, das hat man schon am überragenden Besuch an der Burgspiele-Premiere und an den Burgerlebnistagen gemerkt.“

Sie loben die Zusammenarbeit mit der Kolpingfamilie, der Lebenshilfe und verschiedenen anderen Einrichtungen. „Wir hoffen, dass dieses Jahr Landstuhl zusammenführt“, sagen sie und freuen sich darüber, dass so viele Vereine Lust darauf haben, dabei zu sein. Entsprechend positiv sehen sie den letzten Feinheiten, die noch geklärt werden müssen, entgegen. „Dann muss nur noch das Wetter mitspielen“, spielen sie auf den einen großen Unsicherheitsfaktor an.

Stadtbürgermeister Ralf Hersina (SPD) blickt genauso erwartungsvoll auf das dritte Juliwochenende. „Das wird irre“, ist er überzeugt. „Ich bin total begeistert, dass so viele Vereine mitmachen“, meint auch er und würdigt das Engagement der Heimatfreunde, die die Organisation stemmen und die Manpower stellen, während die Stadt als Veranstalter finanziell unterstützt. „Ich glaube, dass wir ein tolles Programm zusammengestellt haben.“