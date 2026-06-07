Zecken und Feuerwanzen sind auf dem Vormarsch! Nur eine Art ist problematisch. Gegen beide sind allerdings Duftkräuter gewachsen. Das sagt Gärtnermeisterin Sabine Günther.

Sie sind mittlerweile überall, kennen weder Winterpause noch Feinde – Zecken! Sie warten im Wald und auf der Wiese auf die nächste Blutmahlzeit, sind in die Dörfer und Städte vorgedrungen, lieben längst auch unsere Gärten. Auf Gegenliebe stößt das bei den Gartenbesitzern aus verständlichen Gründen nicht. Zecken übertragen Krankheiten wie Borreliose und Frühsommer-Meningoenzephalitis und das sollte nicht unterschätzt werden. Was aber tun? Ist denn ein Kraut gegen sie gewachsen?

„Zecken fühlen sich vor allem im naturnahen Garten im feuchten, warmen Milieu wohl“, ordnet Sabine Günther, Gärtnermeisterin und Pflanzendoktorin, den Lebensraum der Zecke zunächst einmal ein. Allerdings seien die zu der Klasse der Spinnentiere gehörenden Tiere bereits ab sieben oder acht Grad Celsius auf Nahrungssuche, also auf der Suche nach Blut.

Was Zecken gar nicht leiden können

„Sie sitzen auf Grashalmen, im Unterholz und im Gebüsch und fallen nicht, wie mitunter angenommen, von den Bäumen“, spricht Günther davon, dass Zecken auch zurückgedrängt werden können, wenn ihnen genau dieser Lebensraum fehlt. In einer Steinwüste oder auf einem permanent tief geschnittenen Rasen, auf den die Sonne herunterbrenne, fühlen sich nicht einmal diese kleinen Vampire wohl. Das solle nun aber auf keinen Fall heißen, auf einen naturnahen Garten zu verzichten. „Damit wird auch Igeln und all den wichtigen Insekten der Lebensraum entzogen“, plädiert Günter dazu, den Wohlfühlraum für Zecken höchstens einzuschränken.

Helfen könne etwa, anfallendes Laub, Schnittgut oder Brennholzstapel an wenig genutzten Stellen im Garten zu deponieren.

Dazu ist tatsächlich gegen Zecken ein Kraut gewachsen, im wahrsten Sinne des Wortes. Sogar gleich mehrere Kräuter. Da sollte jeder etwas finden. „Zecken meiden alles, was ordentlich duftet“, rät die Gartenexpertin dazu, es den kleinen Blutsaugern mit Duftkräutern wie Thymian, Liebstöckel, Pfefferminze, Oregano oder Bohnenkraut ungemütlich zu machen. „Spinnen mögen Rosmarin generell nicht, die Zecke macht da keine Ausnahme“, addiert Günther eine weitere „Anti-Zecken-Pflanze“ zur Liste und ergänzt, dass auch Taglilien, Duftgeranien, Vanilleblume, Phlox oder was generell gut zitronig riecht, Zecken abschreckt; genau wie der nach Kampfer duftende Rainfarn oder Katzenminze. Letzteres enthält in den lilafarbenen Blüten den Wirkstoff Nepetalacton, eine Substanz, mit der sich die Katzenminze vor Blattläusen schützt. Zudem löst sie eine berauschende Wirkung bei Katzen aus, und sie hält Zecken fern. Die verabscheuen den Geruch ganz offensichtlich.

Euphorisierende Mittel? Nein, sowas brauchen Zecken als wahre Lebens- und Überlebenskünstler sicher nicht. Alles, was sie wollen, ist Blut und das nehmen sie durch einen Stich vom Vogel über die Maus, Hund, Katze und wenn wir gerade da sind, auch von uns Menschen. Sie halten es locker mal ein Jahr ohne Nahrung aus und kommen unversehrt nach dem Waschgang mit 40 Grad aus der Waschmaschine. Und sie vermehren sich gewaltig. Ein Zeckenweibchen ist wie eine Legebatterie, kann je nach Art für 2000 bis 20.000 Nachkommen sorgen.

Nicht nur Zecken machen sich breit

Nun sind es nicht nur die Zecken, die sich immer mehr in den Gärten breit machen. Auffallend oft marschieren dort auch die rot-schwarzen Feuerwanzen. Selten sieht man sie als einsame Streiter, meist zu zweit aneinanderhängend bei der Paarung oder gleich in Massen beim Gruppenkuscheln. Das wiederum hat einen Grund: Viele Wanzen auf einer Stelle – das wirkt farblich noch knalliger und damit abschreckend auf Fressfeinde.

„Feuerwanzen sind grundsätzlich harmlos, können höchstens als Lästlinge bezeichnet werden“, stuft Sabine Günther die kräftig gefärbten Wanzen ein. Wer sie partout nicht mag, der könne sie abkehren und umsiedeln. „Nicht anfassen, die Tiere arbeiten mit einem Abwehrsekret, das riecht schon penetrant“, warnt Günther.

Starke Gerüche mögen Feuerwanzen nicht

Genau wie die Zecken mögen auch die Feuerwanzen keine stark duftenden Pflanzen wie Salbei, Lavendel oder Katzenminze. Rindenmulch, Späne oder Reisig auf der Basis der Balsamtanne hemme die Entwicklung der Feuerwanzen. Dagegen sind Linden, Rosskastanien, alle Malvenarten oder Hibiskus bei den Feuerwanzen sehr beliebt. „Im Prinzip kann man sich über Feuerwanzen im Garten freuen“, verweist die Meisterin auf den guten Ruf der Tiere als „heimliche Müllabfuhr“. Die Wanzen arbeiten dabei wie ein Aufräumkommando, saugen am Boden liegende Samen, Blätter und andere Pflanzenreste mit ihrem Stechrüssel aus und machen dabei auch keinen Halt vor kleinen Insekten, toten Tieren und auch nicht vor Blattläusen. Das alleine sei doch schon ein Grund, die Feuerwanzen im Garten zu begrüßen, so die Pflanzendoktorin.

Sprechstunde

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, Fragen zu Themen rund um den Garten haben, sind Sie bei uns richtig. Gärtnermeisterin Sabine Günther steht Ihnen am Dienstag, 9. Juni, von 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 0631 3737288 zur Verfügung. Über Ihre Themen werden wir berichten.

