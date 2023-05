Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor der Bürgermeisterwahl in der VG Bruchmühlbach-Miesau: Politisch ist Christian Hirsch noch weitgehend ein unbeschriebenes Blatt, doch das möchte der 43-jährige Bruchmühlbacher ändern und bewirbt sich am 18. Juni für die SPD um den Chefsessel im Rathaus. Was dem Familienvater wichtig ist und was er in der Verbandsgemeinde ändern möchte.

Mitten in einer grünen Postkartenidylle liegt das Zuhause von Christian Hirsch. „Ich hab’ in die Tausendmühle eingeheiratet“, sagt er lachend. Seine