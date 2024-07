Am 8. Juli wird aus dem Beigeordneten Peter Palm der neue Ortsbürgermeister von Martinshöhe. In Hirschhorn wird Peggy Pritschow schon am 5. Juli in ihr Amt eingeführt. Was haben die beiden in ihrer jeweiligen Gemeinde vor?

„Es ist schön, dass mir die Leute ihr Vertrauen schenken und mir das zutrauen, obwohl ich noch jung bin“, sagt Peggy Pritschow dazu, dass die Hirschhorner sie zur neuen Ortsbürgermeisterin