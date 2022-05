Eine bessere örtliche Versorgung mit Lebensmitteln und Dienstleistungen: Das und vieles mehr wünschen sich die Stelzenberger, die an der Fragebogenaktion zur Dorfmoderation teilgenommen haben, von ihrer Gemeinde.

Knapp 40 Bürger kamen zur Auftaktveranstaltung. Wie Julia Kaiser und Alexandra Tillmann vom Büro Stadtgespräch mitteilten, lag die Rücklaufquote der Fragebogenaktion bei 15 Prozent. In dem Fragenkatalog konnten die Bürger ihre Meinung über ihre Gemeinde sowie Wünsche nach Veränderungen äußern.

Deutlichen Handlungsbedarf sehen die Stelzenberger bei den Radwegen, beim (betreuten) Wohnen für Senioren, den Spiel- und Freizeitmöglichkeiten für Kinder sowie den Treffpunkten für Jugendliche.

Laden und Lokal auf der Wunschliste

Auch die Ausstattung mit Gastronomie und Übernachtungsangeboten sei verbesserungswürdig. Man sollte weitere Kitaplätze schaffen und die Mittagsverpflegung verbessern. Fußwege und Radwegenetz seien ausbaufähig. Zudem sollten Gefahrenstellen in den Bereichen Trippstadter Straße, Alte Schmelz und Römerweg beseitigt werden. Eine bessere Busanbindung nach Kaiserslautern wurde ebenfalls genannt, mehr Parkplätze und die Einführung von Tempo-30-Zonen wurde gefordert. Auch die Verschönerung des Ortskerns ist vielen Bürgern ein Anliegen. Die Kinder und Jugendlichen wünschen sich, dass der Spielplatz auf Vordermann gebracht und mit neuen Spielgeräten ausgestattet wird. Außerdem solle es einen Treffpunkt für die Jugendlichen geben.

In Workshops können die Bürger mitreden

Nach der Fragebogenaktion folgen nun die Arbeitskreise: Am 9. Juni startet der Workshop „Bauen, Leben und soziales Miteinander“, am 18. Juli folgt der Workshop „Verkehr und Versorgung“ – beide um 18 Uhr im Bürgerhaus. Der Workshop „Unser Dorf 2.0“ wird am 8. September ab 18 Uhr digital durchgeführt (Anmeldung hierfür per E-Mail: a.tillmann@stadtgespraech.com). Die Abschlussveranstaltung ist für 6. Oktober, 18 Uhr, im Bürgerhaus geplant.