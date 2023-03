Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Höhepunkt der Omikron-Welle scheint überschritten zu sein, in den Schulen stecken sich aber noch immer sehr viele Schüler und Lehrer mit dem Coronavirus an. Laut Schätzungen von Immunologen liegen die Inzidenzen dort zwei- bis dreimal höher als in der restlichen Bevölkerung. Getestet wird an rheinland-pfälzischen Schulen derzeit dreimal wöchentlich. Es stellt sich jedoch die Frage, wie sinnvoll dieses Instrument genutzt wird.

Ein Schulkind testet sich in der ersten Stunde auf das Coronavirus und das Ergebnis fällt positiv aus. Die Eltern werden informiert, das Kind muss abgeholt und ein Schnelltest