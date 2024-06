Buntes Farbspiel der Natur, Wolkenformationen und nützliche Tierchen: Es ist wieder Zeit für Impressionen der Leserinnen und Leser. In den vergangenen Wochen hieß es für viele „raus in den Garten, Feld und Wald“!

„Die goldgelben Rapsfelder strahlen mit der Sonne um die Wette. Nach all den grauen Regentagen eine Wohltat für Auge und Seele“, schreibt Marianne Rohé aus Otterberg über ihren Spaziergang zur Sonnenuhr auf dem Reiserberg bei Schallodenbach.

Grüne Hügel und weiße Wölken am blauen Himmel: Angela Welle war zwischen Wörsbach und Schallodenbach unterwegs. Von ihrem Spaziergang hat sie das stimmungsvolle Foto mitgebracht.

„Eine nützliche Weinbergschnecke habe ich auf dem Weg in unseren Garten entdeckt. Diese Sorte habe ich dort gerne“, schreibt Josef Bahr aus Mackenbach zu seinem Foto.

Den Himmel über Queidersbach hat Hans-Walter Schulz gegen 21 Uhr fotografiert: „Kurz bevor die Sonne ganz unterging, zeigte sich noch mal ganz kurz dieser Himmel, welch eine außergewöhnliche Silhouette, megaschön.“

Laut(r)er Häppchen

