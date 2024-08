Vorgezogene Grüße vom Nikolaus, interessante Wolkenformationen und eine exotische Blüte haben Leserinnen und Leser der RHEINPFALZ diesmal vor ihre Kameralinse genommen.

Immer wieder faszinierend anzuschauen: Wolken sind eine Ansammlung aus Wassertröpfchen oder Eiskristallen - oder beidem - in der Erdatmosphäre. Ihre sich ständig wechselnde Gestalt regt oft die Fantasie des Betrachters an. Dietmar Kreischer hat eine ungewöhnliche Formation in Ramstein-Miesenbach über einem Hausdach fotografiert. „Drachenflug über Ramstein“ hat er sein Bild genannt.

Kleine, fluffige Schönwetterwölkchen vor einem strahlend blauen Himmel hat dagegen Angela Welle bei einem Spaziergang zwischen Schallodenbach und Mehlbach vor die Linse genommen. „Endlich ein Sommertag mit schöner Wolkenformation“, schreibt sie dazu.

Einen besonderen Moment hat Klaus Gundall aus Krickenbach festgehalten und ein Bild seiner blühenden „Königin der Nacht“ an die Redaktion geschickt. Die Blüte dieser speziellen Kakteenart hat einen Durchmesser von etwa 30 Zentimeter. Sie blüht nur einmal im Jahr, und das ausschließlich in den Nachtstunden. „Am nächsten Morgen ist die ganze Herrlichkeit vorbei“, schreibt der Krickenbacher.

„Wussten Sie, dass schon bald wieder der Nikolaus kommt? Ich bekam heute einen Brief mit einem Stempel mit dem Hinweis, dass bald Nikolausabend ist, siehe Bild anbei“, schreibt Thomas Hemm aus Ramstein zu seinem Foto. Der Poststempel ist vom 27. Juni. „Das ist doch bestimmt ein Hinweis in der Zeitung an die Leser wert, bevor wir das vergessen!“

Laut(r)er Häppchen

Der Kreis Kaiserslautern hat viele Gesichter. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug durch ihren Heimatort oder die Natur etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon sowie ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de.