Sommer-Interview: Welche Lehren zieht der Landkreis Kaiserslautern aus der Flutkatastrophe in der Eifel? Und wie geht es mit der Pandemie weiter? Über dies und mehr hat sich RHEINPFALZ-Redakteurin Gabriele Schöfer mit der Ersten Kreisbeigeordneten Gudrun Heß-Schmidt (CDU), zuständig für Katastrophenschutz und Gesundheitsamt, unterhalten.

Beginnen wir mit Corona. Im Moment herrscht ja wieder ein Stück weit sommerliche Leichtigkeit. Dabei liegt die Inzidenz – Stand Samstagabend und ohne Berücksichtigung der Amerikaner – mit 23,6 im Kreis und 51,0 in der Stadt höher als im August 2020. Und das trotz Impfungen und Tests. Wie bewerten Sie das?

Durch die Tests kommen natürlich mehr Infektionen zutage, denn Tests hatten wir ja letzten Sommer noch nicht. Im Moment haben wir zwar keinen Erkrankten auf der Intensivstation des Westpfalz-Klinikums, aber durchaus Infektionsgeschehen. Die steigende Inzidenz bereitet uns Sorge. Die Gründe dafür sind nicht so recht auszumachen. Vielleicht sind es die Urlaubsheimkehrer. Immerhin lassen sich die Infektionen eingrenzen: Meist kommen sie im Familienkreis oder auch unter Nachbarn vor, wie man an den Wohnadressen sieht.

Woran liegt das?

Vielleicht daran, dass die Geimpften schon sorgloser miteinander umgehen. Diese scheinbare Sicherheit ist aber ein Trugschluss. Trotz doppelter Impfung kann man sich infizieren, wenn auch ohne schwere Verläufe. Und man kann das Virus höchstwahrscheinlich auch auf andere übertragen. Daher sollte man weiter vorsichtig sein, Abstand halten und lieber auch mal einen Test machen, wenn man sich unsicher ist.

Befürchten Sie eine neue Welle?

Wenn wir uns weiter an die Hygieneregeln halten, werden wir es hoffentlich schaffen, größere Ausbrüche zu vermeiden. Und dann bekommen wir auch irgendwann unser gewohntes Leben – vielleicht mit kleinen Veränderungen – wieder zurück. Denn eins ist klar: Wir werden mit Corona leben müssen. Irgendwann wird Covid-19 im Gesundheitsamt einen Stellenwert haben wie Tuberkulose oder andere Infektionskrankheiten. Wichtig ist nur, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet ist und wir auch genügend Kapazitäten haben, um uns über Covid hinaus um die anderen Krankheiten der Patienten zu kümmern. So lange das gelingt, ist alles in Ordnung.

Um Herdenimmunität zu erreichen, müsste aber mehr geimpft werden. Wie ist im Moment die Impfquote?

Im Landkreis sind fast 70 Prozent der Menschen über 18 Jahre einmal, 61,35 Prozent bereits zweimal geimpft – was ziemlich exakt dem rheinland-pfälzischen Landesdurchschnitt entspricht. Die Quote in der Stadt liegt niedriger: Dort sind 63,8 Prozent der Erwachsenen einmal, 52,9 Prozent zweimal geimpft (Stand 2. August).

Das Impftempo hat sich aber verlangsamt, obwohl ja jetzt ausreichend Impfstoff da ist. Was halten Sie von einer Impfpflicht?

Gar nichts, ich bin dagegen. Wenn jemand Angst hat, muss man das akzeptieren und respektieren. Es handelt sich ja um einen Eingriff in den eigenen Körper. Es gibt viele Impfskeptiker, die sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Die kann man mit Coronaleugnern und Querdenkern nicht einfach in einen Topf werfen. Die Gegner sollten aber im Gegenzug auch nicht versuchen, andere Menschen gegen das Impfen zu beeinflussen. Das ist auch nicht in Ordnung. Jeder ist mündig, selbst zu entscheiden.

Sind Sie geimpft?

Ja, seit Pfingsten. Wir im Kreisvorstand und die Mitarbeiter im Gesundheitsamt haben, was das Impfen angeht, eine klare Einstellung, denn wir haben die Krankheitsentwicklung von Betroffenen über Monate mitverfolgt: von der Einweisung der Infizierten ins Krankenhaus über deren Anschluss an die Beatmungsmaschine, manchmal bis hin zur Todesanzeige in der RHEINPFALZ. Das prägt. Daher appelliere ich an das Solidaritätsgefühl der Menschen und versuche sie so dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen, um sich und andere zu schützen und letztlich Herdenimmunität zu erreichen.

Wie stehen Sie zur Impfung von Kindern und Jugendlichen?

Das sehe ich eher kritisch, denn ich bin unsicher, ob der wissenschaftliche Vorlauf da schon groß genug war. Wenn man die Herdenimmunität über die Erwachsenen hinkriegt, muss man nicht die Kinder impfen. Ich finde, man sollte die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission schon ernst nehmen.

Aber der Landkreis hat vergangene Woche nun auch Impfungen für die Altersgruppe ab zwölf angeboten.

Ja, die Vorgabe kam von Bund und Land. Und ich denke, es wird noch weitere Termine geben. Die Kinder müssen übrigens selbst mit unterschreiben. Hier wird entscheidend sein, wie das Elternhaus zur Impfung steht.

Die Impfbusse vor Supermärkten im Landkreis sollen nun zur Steigerung der allgemeinen Impfquote beitragen.

Ja, das Charmante an der Idee ist, dass man dort ohne Anmeldung kommen kann. Man bekommt im Impfbus übrigens auch ein Einlegeblatt mit dem Impfnachweis, wenn man keinen Impfpass hat.

Und wie sieht es dann mit der Zweitimpfung aus?

Das ist noch nicht endgültig geklärt; entweder kommt der Impfbus noch mal, man geht zum Hausarzt oder geht ins Impfzentrum. Laut Gesundheitsministerium sollen die Personen benachrichtigt werden.

Braucht man für das Impfzentrum weiterhin Termine oder kann man wie beim Impfbus einfach vorbeikommen?

Das Impfzentrum gibt spezielle Tage oder Uhrzeiten bekannt, wo jeder ohne Termin kommen kann. An den anderen Tagen gibt es grundsätzlich Termine. Es wird aber auch niemand abgewiesen.

Nun ist ja bereits von einer dritten Impfung die Rede. Wird das Impfzentrum, das ja zum 30. September schließt, dafür wieder geöffnet oder geht dies dann alles über die Hausärzte?

Auffrischungsimpfungen gibt es ab September in den vulnerablen Gruppen, also etwa bei Menschen in Einrichtungen. Weitere Hinweise des Ministeriums zum Personenkreis fehlen noch. Impfungen sollen überwiegend die Hausärzte vornehmen. Weiterhin soll im Rahmen der gesundheitlichen Vorsorge den Menschen, die zuvor vollständig mit einem Vektorimpfstoff geimpft wurden, eine Impfung mit einem MRNA-Impfstoff angeboten werden. Dies betrifft rund 100.000 Impflinge mit Astra Zeneca und rund 18.000 Impflinge mit Johnson & Johnson. Vorgesehen ist, dass diese per E-Mail informiert werden und ein Angebot zur dritten Impfung im Impfzentrum erhalten. Das Gesundheitsministerium wird sich hier noch zum zeitlichen Abstand zwischen den Impfungen äußern.

Bei der Vielzahl von Impfmöglichkeiten, die sich nun bieten: Was halten Sie davon, dass Tests künftig nicht mehr kostenlos sein sollen?

Ich habe Pro und Kontra in den letzten Tagen abgewogen. Obwohl ich es für nicht zu viel verlangt ansehe, wenn man sich nicht impfen lassen will, dass man dadurch auch einen Beitrag zur Solidargemeinschaft leistet, überwiegt das Kontra. Ich möchte über die Kostenpflichtigkeit der Tests keinen Impfdruck erzeugen.

Die Sommerferien sind schon fast zur Hälfte rum. Was passiert danach mit dem Schülerverkehr? Gibt es wieder Zusatzbusse oder müssen sich die Kinder erneut drängeln?

Ob es Zusatzbusse geben wird, muss sich zeigen. Das hängt von der Inzidenz ab. Ist die Infektionslage im kritischen Bereich, werde ich Zusatzverkehre einsetzen. Aber ich muss für die Kosten auch gegenüber der Kommunalaufsicht gerade stehen. So einfach ist das nicht.

Gibt’s denn keine Zuschüsse vom Land wie im vergangenen Jahr?

Das Land hat sich dazu noch nicht geäußert. Ich hoffe, dass wir noch vor Ferienende eine Schalte mit Mainz haben werden. Terminiert ist diese aber noch nicht.

Na ja, vor Schulbeginn wäre das ja schon sinnvoll. Nicht dass die Ferien ungenutzt verstreichen ...

Aber Themenwechsel: Zurzeit wird Corona ja überlagert von der schrecklichen Flutkatastrophe im Ahrtal, die die Menschen auch bei uns bewegt. Sie sind für den Katastrophenschutz im Landkreis zuständig. Ziehen Sie Lehren aus dem, was in der Eifel passiert ist?

Lehren würde ich nicht sagen, aber neue Erkenntnisse. Wir müssen nach dieser Flutkatastrophe für zukünftig jede Art von Katastrophenlage die Einsatzplanungen überdenken.

Inwiefern?

Nehmen wir als Beispiel die Wetterextreme der letzten Jahre. Wir müssen schauen, wie man den Katastrophenschutz an diesen Wetterextremen ausrichtet. Unsere hiesigen Worst-Case-Berechnungen – also die Berechnungen des schlimmstmöglichen Falls – gehen davon aus, dass sich eine Wetterfront bewegt, der Starkregen also zeitlich begrenzt ist (zeigt Karten von Bächen im Landkreis und ihren Überflutungszonen). Danach richten sich unsere derzeitigen Alarmierungs- und Evakuierungspläne. In der Eifel hat die Wetterfront aber festgesteckt, ist nicht abgezogen. Das war das Problem. So kamen dann 300 bis 400 Liter Wasser auf den Quadratmeter runter – und das bei ohnehin schon gesättigten Böden. Das führte dann im Ahrtal zu einer richtigen Flutwelle. Hätte uns davor einer von 300 bis 400 Litern Regen pro Quadratmeter gewarnt, hätten wir gesagt: Der spinnt! Aber jetzt müssen wir neu denken: Unser bisheriger Worst Case ist nicht worst genug.

Und das bedeutet?

Wir müssen neue Simulationsmodelle berechnen lassen. Einen neuen Worst Case, an dem sich die Einsatzleitung orientieren und früher Evakuierungsmaßnahmen einleiten kann. Auch wenn Experten von einer Jahrtausendflut im Ahrtal sprechen: Durch den Klimawandel kann es öfter vorkommen, dass eine Wetterlage steckenbleibt. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Ich werde mit dem Krisenstab und dem Katastrophenschutz darüber sprechen, wie man im Fall der Fälle früher eingreifen kann und die Alarm- und Krisenpläne den neuesten Erkenntnissen entsprechend fortschreiben. In den vergangenen Jahren haben wir auf die Hitzewellen und die dadurch stark erhöhte Waldbrandgefahr reagiert, jetzt reagieren wir aufs Wasser. Und das Land wird seine Pläne und Rahmenempfehlungen ebenfalls anpassen.

Wie haben Sie auf die Hitzewellen reagiert?

Indem wir für die Feuerwehr mit Zuwendungen des Landkreises Spezialfahrzeuge angeschafft haben, die für diesen Fall besonders gerüstet sind. Diese Löschfahrzeuge für Waldbrände sind zum Beispiel in den Höhenzügen des Landkreises und im Pfälzerwald stationiert.

Wir hatten bei uns aber auch in den Hitzesommern der vergangenen Jahre schon Starkregenereignisse! Denken Sie nur an das Mai-Unwetter 2018, das die Lauterer Innenstadt unter Wasser gesetzt hat!

Ja, aber das waren damals nur so 70 Liter pro Quadratmeter. Im Ahrtal war es das vier- bis fünffache. Wie außergewöhnlich das Ereignis war, sieht man auch an der hohen Zahl von Wildtieren, die den Fluten dort zum Opfer gefallen sind. Normalerweise haben Wildtiere einen guten Instinkt und bringen sich rechtzeitig in Sicherheit. Hier wurden auch sie überrascht. Das war eine Naturkatastrophe unvorstellbaren Ausmaßes. Daher darf man den dortigen Krisenmanagern wie Landrat Jürgen Pföhler auch keine vorschnellen Vorwürfe machen. Darauf haben die rheinland-pfälzischen Landräte in einem Solidaritätsschreiben hingewiesen. Vermeintliche Experten, die im Nachhinein genau wissen, was alles hätte getan werden müssen, finden sich immer schnell. Wenn dies in Vorverurteilungen mündet, ist dies unverantwortlich. Wir müssen den Betroffenen vor Ort helfen und nicht einzelne an den Pranger stellen.

Zurück zur Situation im Landkreis: Wo sehen Sie hier in puncto Wasser die neuralgischen Punkte?

Überdenken müssen wir unsere Pläne im Lautertal. Aber das Tal ist breit, die Situation ist dort eine andere als im Ahrtal. Neuralgisch sind auch die Seitentäler bei Otterberg oder die Region am Glan, weiterhin in der Fläche Katzenbach und Spesbach, wo wir auch schon Überflutungen und voll gelaufene Keller hatten. Eng ist vor allem auch das Neustadter Tal, wo der Hochspeyerbach in Richtung Frankenstein fließt. Da könnte sich bei einem schweren stehenden Unwetter auch was entwickeln. Daher müssen wir überdenken, was man dort künftig anders macht. Auch ganz allgemein in puncto Bebauung. Die müssen wir überall verstärkt in den Blick nehmen. Die Kreisverwaltung weist die Orts- und Verbandsgemeinden schon auf mögliche Risiken an Bachläufen hin. Da müssen wir mehr darauf achten und dann auch mal auf eine Bebauung verzichten.

Im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe heißt es ja, dass zu spät gewarnt wurde. Was halten Sie davon, die Sirenen zu reaktivieren? Immerhin gibt es ja noch 38 Anlagen in den 50 Ortsgemeinden im Kreis.

Der Ruf nach Sirenen ist sehr laut geworden. Die bestehenden Anlagen schlagen jedoch nur bei Feueralarm an. Sie müssten umgerüstet werden. Der Bund hat ein neues Förderprogramm aufgelegt und wir prüfen nun, wie man an die Zuschüsse kommt und setzen uns mit den Verbandsgemeinden zusammen. Ich bin fast sicher, dass die Sirenen ein Comeback erleben werden, wenn auch anders.

Wie anders?

Die neuen Sirenen müssten so programmiert sein, dass sie die Bevölkerung nur bei einem wirklich gravierenden, flächendeckenden Ereignis warnen. Die Handlungsanweisung müsste lauten: Wenn die Sirene losgeht, dann informieren Sie sich über Radio oder Internet darüber, was los ist und wie Sie sich verhalten sollten. Auch solch moderne Sirenen, wie zuletzt in der Stadt Kaiserslautern getestet, die direkt Anweisungen wiedergeben können, sind denkbar. Aber, das gehört auch zur Wahrheit: Die Menschen müssen den Handlungsanweisungen auch folgen.

Und das tun sie nicht?

Extreme Handlungsanweisungen wie Evakuierungen, aber auch Nutzungsverbote jeder Art über einen längeren Zeitraum, sind absolut unbeliebt und für viele Menschen das Schlimmste, was man von ihnen verlangen kann. Ich garantiere Ihnen, wenn ich Leute evakuieren lassen würde, sind immer welche dabei, die sich strikt weigern. Das haben wir beispielsweise vor Jahren bei einer spätabendlichen Bombenentschärfung in Schopp erlebt. Da waren die Leute in der Turnhalle evakuiert, hatten Essen und Sitzgelegenheiten. Aber als es auf Mitternacht zuging, haben manche einfach gesagt: So, jetzt langt’s, ich will ins Bett, ich gehe heim. Und als ich nach dem Großbrand im Reifenlager Gewe in Rodenbach den Verzehr und Verkauf von Gemüse und Obst gesperrt habe, um erst mögliche Gesundheitsgefahren abzuklären, gab es bitterböse Briefe, in denen mit rechtlichen Schritten gedroht wurde. Wenn man die Einsatzleitung hat, ist es oft nicht leicht und man weiß nie, ob man letztlich die richtigen Entscheidungen getroffen hat.