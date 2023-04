Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Neun-Euro-Monatsticket für den Nahverkehr, das die Ampel-Koalition als dreimonatige Entlastung einführen will, wird zum Zankapfel zwischen der Regierung und den Ländern. Sie fordern den Nulltarif. Die RHEINPFALZ hat in Landstuhl Bürger gefragt, was sie davon halten.

An der Tankstelle mit Waschstraße in der Saarbrücker Straße in Landstuhl herrscht am Samstagmorgen reger Betrieb. Einer der Wartenden ist Sascha Schönborn. Für den Landstuhler