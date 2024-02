Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fragen und Antworten: Hausbesitzer, Gewerbetreibende und Hundehalter müssen künftig in Landstuhl wohl deutlich tiefer in die Tasche greifen. Der Stadtrat hat zwar noch nicht über die Höhe der Steuern entschieden, doch die Empfehlung des Hauptausschusses ist eindeutig. Was auf die Bürger zukommt.

Die finanziell klamme Stadt Landstuhl muss ihren Haushalt ausgleichen. So lautet die Vorgabe des Landes. Mit der Frage der Haushaltskonsolidierung hatte sich daher im November mit fachlicher