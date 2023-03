Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ausblick: Nicht nur die Kita ist in Fischbach ein Thema. Der Ort würde gerne das 800. Jubiläum tüchtig feiern, sofern es Corona zulässt. Im Nachbarort Hochspeyer konzentriert man sich auf Infrastrukturprojekte wie die Erweiterung des Dienstleistungs- und Gewerbeparks. In Frankelbach und in Waldleiningen gilt es, Brücken zu sanieren.

Sanierungsarbeiten sind in Frankelbach zu erledigen. „Bei zwei Brückenbauwerken besteht Handlungsbedarf“, stellt Ortsbürgermeister Hans-Peter Spohn (FWG) fest. Eine