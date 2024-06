Die Stadt denkt darüber nach, ihre Kindertagesstätte zum Teil zu sanieren. Jetzt beschloss der Stadtrat erst einmal, ein Architekturbüro zu beauftragen.

Hintergrund ist ein seit Februar bestehendes Sonderprogramm des Landes. Bei Sanierungs- und Bauinvestitionen zum Erhalt von Kita-Plätzen ist eine Förderung von 90 Prozent möglich. Otterberg würde das gerne in Hinblick auf die kommunale Kita Buntspecht nutzen. Angedacht ist vor allem, einen als Bistro dienenden Gruppenraum umzugestalten, wie Stadtbürgermeisterin Martina Stein am Dienstag im Stadtrat erläuterte. Dort soll die spezielle Kinder-Küchenzeile gegen eine reguläre getauscht werden. Die anvisierte neue Küchenzeile soll aber mit einem Podest ausgestattet sein, damit diese sowohl Kinder als auch Erwachsene nutzen können. Überlegt wird auch, einen Büfett-Tresen an die Wand zu montieren. Damit die Kinder draußen essen können und vor der Sonne geschützt sind, soll vor dem Bistro eine Markise angebracht werden. Außerdem ist unter anderem vorgesehen, Fenster zu erneuern und den Parkettboden im Obergeschoss künftig mit einem Bodenbelag abzudecken, der auch nass gereinigt werden kann.

Um die Antragsunterlagen zu erstellen, braucht es Fachpersonal: Eine Architektin habe sich das Ganze schon einmal angeschaut, berichtete Stein. Denn die Frist bis Mitte Juli sei knapp.