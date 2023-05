Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schüler haben in den vergangenen Monaten einiges mitgemacht. Schulschließungen und Wechselunterricht galt es zu überstehen. Bei so manchen sind Lernlücken die Folge. Mit der Sommerschule sollen diese zumindest etwas geschlossen werden. Was ist in den Verbandsgemeinden im Angebot?

Die Verbandsgemeinde Landstuhl biete aufgrund der zentralen Lage und Erreichbarkeit der Landstuhler Grundschule In der Au nur hier eine Sommerschule an, erklärt die Fachbereichsleiterin für