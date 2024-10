Um die Wasserversorgung für Alsenborn langfristig zu sichern, finden zur Zeit in dem Ortsteil in Verlängerung der Straße „Im Katzenstich“ im Wald Probebohrungen für einen Trinkwasserbrunnen statt. Was es damit auf sich hat.

Spaziergängern wird es schon aufgefallen sein: Der Waldweg ist vor ein paar Wochen geschottert worden, große Rohre liegen an der Seite.