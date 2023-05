Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Gina“ war der Spitzname, den die Truppen dem Flieger Fiat G.91 gaben. Ein Flugzeug dieses Typs war am Samstag auf dem Gelände der Reservistenkameradschaft Ramstein-Landstuhl zu sehen. Im Herbst 2019 per Tieflader in Einzelteilen angekommen, wurde es restauriert und soll nun dauerhaft hier bleiben.

Ein paar Dellen und Beulen sind zu sehen, aber der Anstrich in drei Originalfarben ist nigelnagelneu. Zwei Jahre lang – bedingt durch die Corona-Pandemie hat sich das Restaurieren verzögert