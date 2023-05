Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fragen und Antworten: Das Schulgebäude aus dem Jahr 1852 erinnert von außen ein wenig an Schloss Hogwarts aus dem Film „Harry Potter“: In einem ehemaligen Nonnenkloster der Bischof-von-Weis-Stiftung in Landstuhl hat die International School Westpfalz ihr neues Domizil gefunden. Am Donnerstag wurde offiziell Eröffnung gefeiert. Was diese Schule von anderen unterscheidet.

Wie viele Internationale Schulen gibt es in Rheinland-Pfalz?

Nur zwei, eine in Neustadt und eine in Landstuhl. Die Schule in Neustadt besteht seit 2005. Sie ist ebenfalls in einem