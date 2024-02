Die Katholische Vereinskapelle Enkenbach feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag mit einer Vielzahl von Veranstaltungen und Aktionen.

Einen Vorgeschmack auf das 100. Jubiläum der KVK bietet das kürzlich auf YouTube veröffentlichte Video, das die Vereinsgeschichte der vergangenen 100 Jahre dokumentiert und musikalisch begleitet wird von dem von Robert Neumair für die KVK komponierten Marsch „100“.

Veranstaltungen sind im gesamten Jubiläumsjahr geplant. Schon an Fastnachtsdienstag steht das „Fastnachtsständeln“ auf dem Programm. Ein alter Brauch, der mit der Zeit immer mehr Freunde fand.

Das traditionelle Frühjahrskonzert findet jeweils um 17 Uhr am Sonntag, 17. März, in der Alsenzhalle Alsenborn und am Samstag, 23. März, im Emmerich-Smola-Saal des SWR in Kaiserslautern statt.

Großes Festwochenende

Gleich mit fünf Veranstaltungen geht es ins Festwochenende vom 30. Mai bis 2. Juni: Zu einer Kinderparty und -disco laden Volker Rosin, Three4Music und der Turn- und Polizeisportverein am Donnerstag, 30. Mai, ab 13 Uhr ins Festzelt auf dem Sportplatz Enkenbach ein. Den „Jahrhundertabend“ gestalten dort am gleichen Tag ab 18 Uhr die KVK, Roman Chormann und die beim „Woodstock der Blasmusik“ vertretenen BRASSers. Mit dabei beim „Tribute Abend“ sind am Freitag, 31. Mai, 17 Uhr, ebenfalls auf dem Sportplatz Enkenbach The Music of Queen Live with Valentin L. Findling, The Journey Experience, Fused – Die Rockfeinschmecker und Die Toten Hasen. Blasmusik in allen Facetten gibt es beim Blasmusikfest am Samstag,1. Juni. Sechs Kapellen geben sich ab 15 Uhr ein Stelldichein. Zum Frühschoppen spielen am Samstag, 2. Juni, von 10 bis 14 Uhr die Riesling Böhmischen auf.

Mit Kuckuckskerwe, Herbstfest, Kirchenkonzert und jede Menge weiterer Veranstaltungen endet mit der Umrahmung der Christmette an Heiligabend das Jubiläumsjahr.

Info

Weitere Infos im Internet unter kvk-enkenbach.de