Statt rein ins Klassenzimmer ging es rauf auf eine der größten Freilichtbühnen im ganzen Südwesten: Schüler der Kaiserslauterer IGS Goetheschule erlebten in Katzweiler Theater mal anders. Eine besondere Herausforderung wartete dabei ebenfalls auf sie.

An der Goetheschule wird das Wahlpflichtfach „Darstellendes Spiel“ von der sechsten bis zur zehnten Klasse unterrichtet und gilt neben Sport, Kochen oder Französisch durchaus auch als Hauptfach. „Dinge wie Wahrnehmung, Konzeption, Kreativität, Beobachtung, Selbstbeobachtung, Konzentration, Reflexion und besonders Kreativität stehen im Mittelpunkt“, erläutert Lehrer Sven Kallmayer, was das Theater zu lehren vermag. Das Fach fördere zudem die Arbeit in Gruppen, das Einbringen von Ideen und ganz besonders die sozialen Kompetenzen. Kallmayer unterrichtet unter anderem Darstellendes Spiel an der IGS Goetheschule und ist seit vielen Jahren Mitglied der Freilichtspiele in Katzweiler. Eine Kooperation von Schule und Bühne lag also nahe.

Da stehen sie also die rund 40 Schüler auf der weitläufigen Waldbühne, schauen hoch auf die immens große Tribüne. Die ist beim Besuch der Goetheschüler natürlich leer. Trotzdem fällt es nicht leicht, einen einfachen, vom Lehrer vorgegebenen Satz in einer angemessenen Lautstärke zu sprechen und dabei auch noch den Blick nach oben zu halten. „Schwer!“ Eine Erkenntnis, die alle eint.

„Positive therapeutische Wirkung“

Das Fach Darstellendes Spiel unterscheidet sich von anderen Fächern, gelernt wird da aber auch. Sagen die Schüler. So sind sich Tim, Lars und Malte, Schüler aus Klasse acht, einig: Das Fach gebe ihnen Selbstvertrauen, helfe dabei, vor anderen zu reden. „Ich fühle mich einfach wohl beim Schauspielern“, nennt ihre Mitschülerin Josi den Grund, warum sie ausgerechnet dieses Fach gewählt hat. Und Yvonne aus Klasse neun wird noch deutlicher in der Einordnung, was ihr das Darstellende Spiel bringt: „Ich kann meine Mimik, meine Körperhaltung, die Gestik gezielt verändern. Wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe, weiß ich genau wie ich mich halten muss.“ Marie, die in Klasse sieben geht, sagt, sie habe bereits gelernt, die Mimik auf Ansage zu verändern. Darstellendes Spiel hat laut Lehrer Sven Kallmayer geradezu eine positive therapeutische Wirkung. Vor allem aber biete es mehr als Kenntnisse rund um das Theater, rund um das Spiel. „Es bietet für theaterinteressierte Kinder viel. Es bietet aber auch Kindern, welche im regulären schulischen Alltag Schwierigkeiten haben, eine Nische, um in ganz anderer Umgebung auf ganz andere Weise zu lernen und auch Erfolge zu erzielen.“

Die Schüler sind beeindruckt von der Dimension der Freilichtbühne. Was gibt es da nicht alles, angefangen von der Drehbühne über einen Lift aus dem Untergrund bis zu den ganzen Requisiten. Besonders spannend erscheint ihnen der Blick in die Maske mit all den Haarteilen und Perücken.

Für die meisten Mädchen und Jungen ist der Besuch in Katzweiler eine runde Sache, etwas, was sie gedanklich gerne mit in die Ferien nehmen. Aber auch für den Verein der Freilichtspiele Katzweiler ist das Miteinander mit der Goetheschule eine gute Sache. Der Verein könne sich so präsentieren und junge Menschen vor Ort für das Theater begeistern. Das sei die Mühe wert, meint jedenfalls Lehrer Kallmayer, der diese und weitere Bühnen in der Region seit den frühen 70er Jahren als Akteur kennt.