Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Was wir alleine nicht schaffen, schaffen wir zusammen!“ – so lautete das Motto der Landesinitiative „Ich bin dabei!“, die am Samstag erstmals in der VG Otterbach-Otterberg durchgeführt wurde. Was dabei alles herauskam.

Der Freiwilligen-Mitmachtag sollte Vereine und Einrichtungen motivieren, Projektideen zu entwickeln und bei freiwilligen Helfern um möglichst tatkräftige Unterstützung werben.