Bei seinem 21. Frühlingsfest hat der Kindsbacher Tierschutzverein am Samstag auf seine ehrenamtliche Arbeit aufmerksam gemacht und die Vierbeiner vorgestellt, die ein neues Zuhause suchen.

Besonders frühlingshaft war das Wetter während des Frühlingsfestes der Animal Sunshine Farm leider nicht. Da konnte einem schon das Kasseler-Brötchen wegen des starken Windes aus der Hand gerissen werden. Selbst das Veranstaltungszelt kurz vorm Abheben. Die Besucherresonanz hielt sich denn auch wegen des Wetters in Grenzen. Auf die Gäste warteten Stände mit Produkten rund um den Hund, etwa selbst gemachte Halsbänder oder selbst gebackene Hundekekse. Ein professioneller Hundefotograf lichtete die Vierbeiner der Besucher ab. Aber auch an die Menschen wurde gedacht. Ingrid Sander etwa vom Verein „Mama/Papa hat Krebs“ saß strickend an ihrem Stand und verkaufte unter anderem Mützen und selbstgenähte kleine Hennen zugunsten ihres Vereines.

Im Mittelpunkt aber stehen auf der „Animal Sunshine Farm“ natürlich vor allem die Hunde, die hier ihr (momentanes) Zuhause gefunden haben. „Aktuell haben wir elf Hunde zu vermitteln“, berichtet der Vorsitzende des Tierschutzvereins, Kai Zöller. Zum Großteil seien es „Problem-Hunde“, die erfahrene Halter brauchen. Zurzeit beherbergt der Verein allerdings auch vier Mischlingswelpen im Alter von drei Wochen. Diese könnten in einigen Wochen vermittelt werden. „Die braven Hunde sind schnell weg“, weiß Zöller. „Aber es gibt auch Hunde, die nicht oder nur schwer vermittelbar sind.“

Die Vierbeiner sind keineswegs ständig im Zwinger. Jeden Tag gehen Ehrenamtliche mit ihnen spazieren und erfahrene Trainer üben regelmäßig mit all den Tieren, die ein neues Zuhause suchen. Eingeschläfert wird keiner, denn eines gibt der Verein niemals auf: die Hoffnung, dass doch noch der „perfekte“ Halter auch für einen scheinbar unvermittelbaren Hund gefunden wird.

Zeigt ein Mensch Interesse, werden beide – Halter wie Hund – vorsichtig zueinander geführt und betreut. „Wir schauen erst mal, ob sich beide überhaupt ,riechen’ können“, erläutert Zöller das Vorgehen. Gemeinsame Spaziergänge unter Aufsicht folgen. Dann erst darf der Hund – zuerst einmal zur Probe – mit ins potenzielle neue Zuhause. Funktioniert auch dies, dann steht einer gemeinsamen Zukunft nichts mehr im Weg.

All das und vieles mehr erfuhren die Besucher am Samstag beim Erkunden der Anlagen. Etwa dass sich die Farm in den vergangenen Jahren zu einem regelrechten Hunde-Zentrum entwickelt hat: Neben dem Tierschutzverein, der die Hunde etwa aus Beschlagnahmungen holt, gibt es eine Hundeschule, eine Hundepension und seit neuestem zweimal im Monat auch Hunde-Physiotherapie.

Der Tierschutzverein finanziert sich komplett durch Spenden. „Die Spendenbereitschaft hat zu etwa 35 Prozent wegen der gestiegenen Energiekosten und wegen Corona nachgelassen“, bedauert Kai Zöller. Die Farm wird komplett von Ehrenamtlichen geführt. Insgesamt hat der Verein derzeit 200 Mitglieder, von denen 66 aktiv mithelfen.

Zudem gibt es hier eine Tierrettung, die rund um die Uhr erreichbar ist. Allein seit Januar 2023 hatte sie bereits 209 Einsätze. „Die Tierrettung ist fast schon ein Haupt-Job“, sagt Zöller. Neben Feuerwehr und Polizei können sich hier auch Privatpersonen melden, wenn beispielsweise ein Hund einen Giftköder gefressen hat und dringend Hilfe benötigt.

Info

Wer an einem der Hunde Interesse hat, kann sich unter www.animal-sunshine-farm.de informieren. Der 24-Stunden-Notruf der Tierrettung ist unter 0174 8158325 erreichbar.