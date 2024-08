Der Martinshöher Landmarkt gehört mittlerweile zu den größten Veranstaltungen, die die Sickingerhöhe während der Sommerzeit zu bieten hat. An zwei Tagen kamen diesmal 80 Aussteller. Diese stellten ihre Werke auf einem Weg zwischen dem Dorfplatz und dem rückwärtigen Gelände des Dorfgemeinschaftshauses aus. Von dort ging es weiter zur großen Ausstellungsfläche, die zwischen Kita und Schule eingebettet war. Der Landmarkt zieht Besucher aus allen Generationen an: Junge Eltern mit ihren Kinder waren ebenso gekommen wie Senioren. Auch den Kleinsten wurde etwas geboten, wie Kinderschminken und verschiedene Spiele am Sonntag. Darunter auch ein Stelzenmann, der seine Späße auch mit den Erwachsenen trieb. Veranstaltet wird der Markt von Comet Management Laborenz.