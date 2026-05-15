In Steinwenden haben Spezialisten den Kirchturm Stück für Stück zerlegt. Die Arbeiten dauerten wegen der engen Lage rund 14 Tage. Präzisionsarbeit war erforderlich.

Der Turm der katholischen Kirche St. Josef in Steinwenden ist Geschichte. Der knapp 20 Meter hohe Glockenturm, der in den knapp 60 Jahren seines Bestehens nie seine eigentliche Aufgabe erfüllte, wurde in den vergangenen Wochen stückweise abgetragen. Die Betonteile, aus denen der aus den 1960er-Jahren stammende Turm bestand, sind mittlerweile abtransportiert. Sie werden recycelt und finden später einmal als sogenannter Recycling-Schotter (RC-Schotter) beim Straßenbau Verwendung.

Rainer Wagner von der mit dem Abriss beauftragten Firma Korz aus Enkenbach-Alsenborn berichtet: „Das ist nicht der erste Kirchturm, den wir abgerissen haben, allerdings stellten uns die Arbeiten wegen der Lage inmitten eines Wohngebiets doch vor einige Herausforderungen.“ Der Oberbauleiter des Baggerbetriebs war ab Ende April mit fünf Mitarbeitern in Steinwenden beschäftigt.

Akribische Vorarbeiten erforderlich

„Vor wenigen Monaten haben wir ein ähnliches Bauwerk im Saarland abgerissen, da konnten wir einfach mit einem Bagger ran und die Arbeiten waren binnen Kurzem erledigt, die Aufgabe in Steinwenden war hingegen deutlich anspruchsvoller und musste akribisch vorbereitet werden“, erklärt Wagner.

Zunächst war der Turm eingerüstet worden. Das Gerüst wurde mit einem speziellen Schutznetz umhüllt. „Das sorgte zum einen dafür, dass keine Betonsplitter auf die Straße fallen konnten, und reduzierte zudem die Lärm- und Staubbelastung für die Anwohner im direkten Umfeld der Baustelle“, berichtet Wagner. Der 100-Tonnen-Autokran war auf dem Parkplatz in der Freiherr-von-Ketteler-Straße aufgestellt worden.

Den Turm in Stücke gesägt

Der Abriss des Turms gestaltete sich teilweise als echte Millimeterarbeit. Ein großes Maß an Umsicht und Präzision waren sowohl vom Kranführer als auch von den Mitarbeitern der Firma Korz gefordert. „Im Prinzip sägten wir den Turm in einzelne Stücke, die jeweils an den Kran gehängt und auf dem Parkplatz neben der Kirche zwischengelagert wurden, bevor wir sie mit einem Tieflader abtransportierten“, skizziert Wagner die Arbeiten. Sie werden im Fachjargon als Abkranen bezeichnet.

Die schwersten Turmstücke wogen gut 16 Tonnen. Besonders „gewichtig“ waren neben dem Dach des Turms die beiden Zwischenböden. Sie seien so konzipiert gewesen, dass sie einmal den Glockenstuhl des Geläutes aufnehmen sollten. Bevor die Teile an den Kran gehängt werden konnten, wurden sie von den Abrissspezialisten mit speziellen Betonsägen abgetrennt. Das war in der Enge des Gerüsts und unter der Plane körperliche Schwerstarbeit. „Vor den letzten Schnitten kamen die Betonplatten an den Haken des Krans. Dabei musste der Kranführer auf einen exakten Winkel achten und auf alle Fälle vermeiden, dass die Platten vor dem finalen Schnitt abbrachen, da die tonnenschweren Betonteile in diesem Fall zur Seite schwenken und die Arbeiter im ungünstigsten Fall verletzen könnten“, verdeutlicht Wagner. In seinen 45 Berufsjahren habe er solche Unglücksfälle noch nicht erleben müssen, sagt er erleichtert.

Ein Brecher zerkleinert den Beton

Wegen der Komplexität und der damit verbundenen vorsichtigen Vorgehensweise dauerte es rund 14 Arbeitstage, bis der Turm komplett abgekrant war. Wie Wagner weiter berichtet, werden die Betonteile in den kommenden Wochen auf dem Firmengelände des Unternehmens im Gewerbegebiet von Enkenbach-Alsenborn von einem Bagger zunächst grob zerkleinert und anschließend in einem Brecher in RC-Schotter vermahlen. Dieses Material kommt primär im Tief- und Straßenbau zum Einsatz.

Stefan Layes, der Vorsitzende des Gemeindeausschusses der Pfarrei Heiliger Wendelinus in Ramstein-Miesenbach, zu der auch die katholische Kirchengemeinde in Steinwenden gehört, kennt die Geschichte des Sakralbaus zwischen der Kottweiler- und der Freiherr-von-Ketteler-Straße in Steinwenden. Er war in den Jahren 1966 und 1967 nach den Plänen der Kaiserslauterer Architekten Paul und Hans Klostermann gebaut worden.

Beton bröckelt, Schutznetz erforderlich

Der Kirchturm wurde kurze Zeit später in Form eines Campanile errichtet – also freistehend wenige Meter neben der Kirche. Das war bei Kirchenneubauten aus jener Zeit ein beliebtes architektonisches Stilmittel, das auch bei der Kirche Heilige Familie im benachbarten Miesenbach und bei der protestantischen Christuskirche in Kaiserslautern eingesetzt wurde.

„Der Turm, der wohl ursprünglich für ein Läutewerk vorgesehen war, hatte seinen Zweck nie erfüllt. Stattdessen begann der Beton in den vergangenen Jahren immer wieder zu bröckeln, sodass ein Schutznetz aufgespannt werden musste. Die Frage war nun: Abriss oder Sanierung. Sowohl der Gemeindeausschuss als auch der Verwaltungsrat der Pfarrei Hl. Wendelinus waren sich einig, dass der Turm abgetragen werden sollte, auch wenn man von Seiten der Bistumsverwaltung in Speyer freilich lieber gesehen hätte, dass wir den Turm sanierten“, berichtet Layes.