Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor der Bürgermeisterwahl in der VG Bruchmühlbach-Miesau: Nachdem Amtsinhaber Erik Emich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weitermachen möchte, schickt die CDU am 18. Juni Marcus Sauter ins Rennen. Als Emichs Stellvertreter und CDU-Fraktionschef hat er sich bereits politisch einen Namen gemacht. Wofür der gebürtige Miesauer steht, und was er vorhat.

An frühere bessere Zeiten anknüpfen: Das ist das Ziel, das Marcus Sauter mit seiner Kandidatur verfolgt. „Ich bin überzeugt, dass unsere Verbandsgemeinde und unsere