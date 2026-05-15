Am 19. Mai wollen wir Eulenbis ganz genau unter die Lupe nehmen – und zwar zu Fuß. Herzliche Einladung an alle Leserinnen und Leser zum Dorfspaziergang mit Themenaustausch.

Was gibt es Neues in Eulenbis und was ist gerade erst im Entstehen? Was beschäftigt die Bürger? Und welche Probleme sollten dringend angegangen werden? Um das herauszufinden, wollen wir mit den Menschen vor Ort reden: Am Dienstag, 19. Mai, gehen wir mit Ortsbürgermeister Ulrich Stemler und allen Leserinnen und Lesern aus Eulenbis, die Lust haben, mitzulaufen, auf Erkundungstour durch den Ort. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Eulenkopfturm, unterwegs sind wir etwa eine Stunde. Beim Rundgang durch den Ort wollen wir von Ihnen wissen: Was macht Eulenbis aus? Was gibt es hier Besonderes und worüber sollte mehr gesprochen – und geschrieben – werden? Kommen Sie gerne vorbei und bringen Sie Ihre Themen mit. Wir freuen uns! Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wir werden Ihre Themen aufgreifen und im Nachgang darüber berichten.