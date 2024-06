Viel los war am Samstag beim dritten Tag der Familie des Landkreises in Landstuhl. Nicht nur in, sondern auch um die Stadthalle herum war so einiges geboten. Die Mitmachaktionen und Vorführungen unterhielten nicht nur die jüngsten Besucher.

Nachdem die beiden ersten Ausgaben in den vergangenen Jahren in Ramstein-Miesenbach