Als „Messias der Poesie“ wurde er gepriesen. Die liberale Kritik jedoch war gnadenlos mit dem spätromantischen Dichter Oskar von Redwitz. Zu dessen 200. Geburtstag beging Weilerbach am Sonntag eine bestens besuchte Feier im Bürgerhaus. Eine sehenswerte Ausstellung über den Poeten stellt die Etappen seines Lebens dar und ist zurzeit im Reinhard-Blauth-Museum zu besichtigen.

Im Mittelpunkt der Schau, die Kurt Schäfer mit 16 großformatigen Plakaten bis ins kleinste Detail und akribisch genau konzipiert hat, steht die Zeit, die Oskar von Redwitz in der Pfalz und in Weilerbach verbracht hat. Wie die Familie von Redwitz überhaupt von ihrem Stammsitz in Lichtenau, Mittelfranken, in die Pfalz gekommen ist, damit beschäftigt sich ein Thema. Der Grund ist bemerkenswert. Der Vater, Gefängnisdirektor, strebte für seine Kinder die beste Schulbildung an, und die gab es in der damaligen Zeit nach seiner Ansicht in der Pfalz. Daher schreibt er ein Gesuch an die Regierung, das in der Ausstellung abgebildet ist, und wird tatsächlich nach Kaiserslautern versetzt. Über die Stationen Speyer, Schweigen, Zweibrücken und wieder Speyer kommt der junge Oskar schließlich erneut in die Barbarossastadt, wo der angehende Jurist ein Praktikum absolviert. Alle diese Stationen sind mit Dokumenten belegt.

In Kaiserslautern lernt der junge Oskar bei einer Dichterlesung die 15-jährige Mathilde Hoscher vom Schellenbergerhof in Weilerbach kennen, in die er sich prompt verliebt. Abgebildet ist auf diesem Plakat die Weilerbacher Pfarrkirche Heilig Kreuz und Sankt Michael, in der sich die beiden das Ja-Wort gaben. Auch Heiratsurkunde, Geburtsakte des siebten Kindes des jungen Ehepaars, ein Mädchen namens Agnes, sowie eine Abbildung des Traupriesters und Freundes Wilhelm Molitor belegen die Jahre in Weilerbach, wo der Dichter die glücklichste Zeit seines Lebens verbracht hat. Der Schellenbergerhof am Ramsteiner Weg war für einige Jahre sein Lebensmittelpunkt. Hier kann man den Lageplan des Hofes und das Wappen der Vorfahren der damaligen Familie Horn studieren, das heute in der Hauswand eines Gebäudes in Oberstaufenbach zu finden ist.

Vielseitiger Autor und liebenswerter Mensch

Fehlen darf natürlich nicht das Erstlingswerk des jungen Dichters, das den 25-Jährigen zum Bestseller-Autor gemacht hat: „Amaranth“. Kurt Schäfer führt dabei viele kritische, aber viele lobende Stimmen über den Autor an. Dass Oskar von Redwitz ein ungeheuer vielseitiger und produktiver Schriftsteller, aber auch eine liebenswerter Mensch war, belegen Beispiele seiner Gedichte sowie Briefe. Zeugnisse davon geben Einblicke in seine Persönlichkeit. Abgebildet sind außerdem berühmte Komponisten des 19. Jahrhunderts, die von-Redwitz-Gedichte vertont haben, darunter Carl Loewe, Friedrich Silcher, Anton Bruckner oder Arnold Schönberg. Dass der Spätromantiker heute immer noch im Gespräch ist, zeigt definitiv die Vertonung eines seiner schönsten Gedichte: „Es muss ein Wunderbares sein ums Lieben zweier Seelen“. In der Musik von Franz Liszt wurde dieses kleine Gedicht zu seinem häufigsten vorgetragenen Lied, interpretiert von den besten Liedsängern der Welt.

Ekaterina und Harald Kronibus erhielten bei der Feier am Sonntag begeisterten Beifall für ihren Vortrag der Lieder und die pianistische Begleitung. Und auch Georg Schäfer erhielt viel Lob für sein Violinspiel.

Info

Das Museum ist sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Die Schau ist bis zum 6. August zu sehen.