Darf man auf sein Grundstück so einfach Erdaushub kippen? Diese Frage stellen sich zurzeit Bürger des Drehenthalerhofs bei Otterberg. Für Ärger sorgen Aufschüttungen von Erdaushub auf Wiesen in der Nähe des Grillplatzes und beim Wasserreservoir. Alles nicht so schlimm? Was die Kreisverwaltung sagt.

Es handelt sich laut dem Drehenthaler Ortsvorsteher Martin Klußmeier um eine große Menge: Mehrere 100 Tonnen Erdaushub, die bereits seit mehreren Tagen auf den Gemarkungen „Saubuckel“