Am Samstag, 8., und Sonntag, 9. Juli, findet in Otterberg die zweite Wallonenmesse statt. Besucher erwartet ein breitgefächertes Programm und eine Sonderausstellung.

Die Stadthalle in Otterberg wird am kommenden Wochenende zum zweiten Mal zur Bühne der Wallonenmesse des Otterberger Werbekreises. Am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr werden sich 70 Aussteller auf der Messe präsentieren, damit sind es 30 mehr als im Vorjahr, sagt Stephanie Wagner, Erste Vorsitzende des Werbekreises. Ziel der Messe sei es zu zeigen, was Handel, Gewerbe, Kunst und Kultur in der Region zu bieten haben.

Neben den Ausstellern wird es auch Vorträge zu hören geben. Viel dreht sich dabei um die eigenen vier Wände. Zwischendrin soll samstags der Showtanz der Dance Monkeys vom TV Otterberg für Abwechslung sorgen, am Sonntag zeigen die Power Girls ihr Können. Ebenfalls großer Teil der Messe wird das Thema Gesundheit sein, das einen eigenen Bereich erhält. Vorträge über Rehasport und Gesundheitssport stehen auf dem Programm, das medizinische Versorgungszentrum des Westpfalz-Klinikums für Pneumologie und Schlafmedizin behandelt an seinem Infostand die Themen Lunge, Long Covid, Schlaf und Palliativmedizin. Eine eigene Sonderausstellung erhält das Thema „Energie und Zukunft“. Dort findet sich alles zum Thema Elektromobilität und zur Energieeffizienz bei Häusern. Dabei sind inhaltlich von der Planung über die Förderung bis zur Finanzierung alle Schritte abgedeckt.

Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt: Am Samstag um 19 Uhr kommt das Duo 7661, am Sonntag leitet der Musikverein Otterberg mit einem Frühschoppen den Tag ein. Am Mittag treten dann Angelika und Foxboss auf. Kinder sollen sich auf der Messe ebenfalls nicht langweilen und können auf die Hüpfburg, das Karussell oder zum Kinderschminken.