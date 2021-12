Bürgermeister Ralf Hersina und seiner Stadtspitze wurde die Entscheidung, den kleinen Weihnachtsmarkt dieses Jahr auf dem Alten Markt stattfinden zu lassen, nicht gerade leicht gemacht. Die coronabedingte Absage vieler Märkte im Kreis sorgte für Unruhe. Nichtsdestotrotz ließen die Landstuhler Sickinger Herolde, unterstützt von den Sickinger Landsknechten aus Queidersbach, zur Eröffnung am Freitag ihre Fanfaren erklingen.

Für Stadtbürgermeister Hersina war das dann auch der Augenblick, allen zu danken, die die Eröffnung möglich gemacht haben. Trotz leichten Nieselregens gab es in den Abendstunden einen regen Besucherandrang. 14 kleine Weihnachtsbuden waren aufgebaut worden. Die Bäume im Lichterglanz rund um den Platz sorgten für eine heimelige Atmosphäre, die Besucher geradezu anlockte. Die Umzäunung und die Überprüfung der 2G-Regelung durch einen Sicherheitsdienst war kaum als Belastung für die Gäste zu spüren. Auch an die Kinder war gedacht. Ein festlich beleuchtetes Miniriesenrad wurde für die kleinen Besucher buchstäblich zum Höhepunkt.

Für den Schausteller Peter Wild war das Ganze ein Hoffnungsschimmer. „Nach der Schließung des Marktes in Kaiserslautern wurde dieser Standplatz in Landstuhl wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für uns.“ Auch sein Onkel Peter Wild, ein Schaustellerurgestein, freute sich darüber, mit seinem Süßwarenstand von Kaiserslautern nach Landstuhl auf den Weihnachtsmarkt wechseln zu können.

Landstuhl statt Waldweihnacht

Der Samstag verwöhnte die Besucher dann sogar mit Sonnenschein und trockenem Wetter. Der Carnevals- und Unterhaltungsverein Landstuhl, vertreten durch die neue Prinzessin Laura II., bot Glühwein und Liköre an seinem Stand an. Mit Krönchen und in festlichem Gewand warb sie dabei auch für eine Spende an den Tierschutzverein Kindsbach. Als Dank übergab die Hoheit eine Autogrammkarte. Karlheinz und Bettina Schuff aus Miesenbach waren zu einer Stippvisite in die Sickingenstadt gekommen. Überrascht von dem neuen Standort, war ihr Urteil durchaus positiv. „Sehr schön mit Altstadtflair sowie mehr Sicherheit für Familien mit Kindern“, meinten beide.

Am Stand des Sickinger Brau-Teams war der Geheimtipp das Glühbier. Hannelore und Erich Neu boten den Trunk an, der „mit einem Pflaumenschnaps zusammen teuflisch gut schmeckt“, wie die Frau lachend beteuerte. Wen danach der Hunger plagte, war am Stand der Sickinger Herolde bei Saumagen, Burger und Heroldspunsch richtig. Die Absage der Waldweihnacht in Johanniskreuz führte Gisela Lelle aus Waldfischbach zum Weihnachtsmarkt nach Landstuhl. Ihre selbst gestrickten Wollmützen mit dem Markenzeichen „Kimba“ und eingestickter Katze waren dort der Renner. „Glücklicherweise konnte ich in Landstuhl einen Ersatzplatz bekommen und hoffe auf viele kalte Ohren“, meinte sie schmunzelnd.

Keine Probleme

In der dunkelblauen Uniform der Ordnungsbehörde war Sarah Scheer zusammen mit ihre Kollegin Anna Schmidt unterwegs. Scheer ist seit Januar 2021 die neue Marktmeisterin. „Meist genügt ein freundlicher Hinweis auf die Maskenpflicht, und unnötige Diskussionen sind bisher meist ausgeblieben“, betonte sie zufrieden. Bestätigen konnte dies auch Alexandra Weich vom Security-Team. Das Ehepaar Hans, beide über 80, seit 25 Jahren in Landstuhl, genießt bei einem kleinen Rundgang die adventliche Stimmung und kauft Weihnachtsgebäck ein. „Landstuhl, damals als neuer Wohnort, war eine gute Wahl“, sind sich beide einig. Musikvereine und Bands aus Verbandsgemeinde und Stadt spielten weihnachtliche Melodien. Auch viele amerikanische Mitbürger genossen die deutsche Weihnachtsmarkt-Idylle. Zum Abschluss am Montag wird die USAFE-Band ihr Können unter Beweis stellen.