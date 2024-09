Der Reit- und Fahrverein Rodenbach, der sein Domizil auf der Reitanlage Gloede/Guckenbiehl auf dem Berghof in Weilerbach hat, hatte am Samstag zum ersten Mal zu einem Kinder-Pferdeerlebnistag eingeladen. Was alles geboten wurde.

Dort, wo in der großen Halle des Berghofs normalerweise Reiter mit ihren Pferden geschützt vor Wind und Wetter ihrer Leidenschaft nachgehen, sieht es am Samstag auf den ersten Blick weniger nach Reitsport